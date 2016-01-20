Яценюк доручив підготувати розширений список кандидатур на введення санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні уряду.

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Зокрема, звертаючись до міністра юстиції Павла Петренка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Яценюк сказав: "будь ласка, запросіть членів так званого санкційного комітету. Давайте підготуємо нові пропозиції на засідання Ради національної безпеки і оборони від Кабінету міністрів щодо розширення переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких Україна введе санкції".

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2015 р. президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

24 листопада 2015 р. міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що робоча група за участю представників Міністерства інформаційної політики та представників парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики розробила пропозиції щодо зміни списку осіб, щодо яких Україна ввела санкції.