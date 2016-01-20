Російський рубль встановив історичний антирекорд

Курс долара на Московській біржі досяг найвищого значення з часів деномінації 1998 року. На максимумі курс долара досяг позначки 80,773 руб., що на 2,212 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

Попередній раз рекорд курсу долара був зафіксований 16 грудня 2014 року, коли він становив 80,1 руб., пише РБК.

Курс євро на Московській біржі сьогодні також зростає, піднявшись на максимумі до позначки 88,146 руб., що на 2,426 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

Втім, до історичного рекорду курсу євро поки ще далеко. Максимальний курс був зафіксований 16 грудня 2014 року, коли ціна євро на Московській біржі піднімалася до 100,74 руб.

Офіційний курс долара з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0341 руб.

Аналітики Sberbank CIB відзначають, що тиск на рубль, підштовхуючи пару долар/рубль до позначки 80, надають ціни на нафту.

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до $27,79.

Раніше глава Сбербанку Герман Греф передбачав, що долар може подорожчати до 80 руб. саме у випадку падіння ціни на нафту до $25.

Напередодні економісти Bank of America підрахували, що при падінні ціни на нафту до $25 за барель для бездефіцитного виконання російського бюджету на 2016 рік долар повинен коштувати 210 руб.