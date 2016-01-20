У НАБУ заявляють, що не розслідують кримінальне провадження проти Гонтаревої

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не здійснює розслідування кримінального провадження проти голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це йдеться у роз’ясненні НАБУ, переданому УНІАН.

Зазначається, що НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку України.

Відповідні дані було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у відповідь на звернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голови правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

На даний час у кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення ознак кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

«Звертаємо увагу, наразі НАБУ не розслідує провадження проти персонально голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, як це повідомляється у деяких засобах масової інформації», - наголосили у НАБУ.

Раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтарєвої через оформлений на її сина депозит у «Дельта Банку».

У Нацбанку заявили, що дізналися про початок розслідування із засобів масової інформації і не отримували такої інформації від самого бюро, проте обіцяють всебічну допомогу в проведенні цього розслідування.

«Робота Національного антикорупційного бюро - виявити в рамках досудового розслідування, чи були ознаки злочину. Також відзначимо, що про заведення кримінальної справи в Національному банку дізналися зі ЗМІ. В Національний банк від НАБ не надходила інформація про порушення зазначеного кримінального провадження. Якщо НАБ звернеться в НБУ - ми запропонуємо їм всебічну допомогу в цьому питанні», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також у повідомленні наголошується, що в рамках нового Кримінально-процесуального кодексу України кримінальні правопорушення відкриваються автоматично після надходження будь-якої інформації про таке правопорушення, але при цьому внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не означає, що злочин дійсно мав місце.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати за загальним реєстром вкладників «Дельта Банку», які тривали з 3 грудня 2015 року по 15 січня 2016 року включно.

8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку», яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. В період тимчасової адміністрації фонд виплатив вкладникам банку 8,47 млрд грн відшкодування за вкладами.

У липні 2015 року Печерський суд дав дозвіл прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 млрд грн валюти на 535,3 млн дол. і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.