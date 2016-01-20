"Відмінний привід": Путін побачив нові можливості через обвал рубля

Про це повідомляє «Газета.Ru».

«Два останні роки були досить складними для економіки, об'єктивні труднощі торкнулися практично всі її сектори, але потрібно зазначити, що в цілому бізнес вистояв, в тому числі малий», - переконаний російський президент.

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Більше того, президент переконаний, що обвал рубля і курсова різниця - це відмінний привід, щоб нею скористатися, так як відкриваються нові можливості для бізнесу, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, курс долара в ході торгів перевищив 80 рублів, євро наблизився до 88 рублів.