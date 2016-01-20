Яценюк анонсував зустріч Порошенка з головою МВФ Лагард у Давосі
15:10, 20 січня 2016Фінанси
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Президент Петро Порошенко в рамках роботи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Лагард проведе зустрыч з Порошенком / Фото УНИАН
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. «Я знаю, що президент зустрінеться з директором-розпорядником МВФ», - сказав прем'єр.
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Раніше глава держави також анонсував зустріч з представниками МВФ, а міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус зазначав, що в числі ключових дискусій - переговори з главами торгових відомств США і Канади.
Всесвітній економічний форум розпочав свою роботу сьогодні, 20 січня.
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