В уряді РФ порадили росіянам менше думати про курс рубля

Перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов порадив росіянам менше уваги звертати на зміну курсу рубля, повідомляє Lenta.ru.

Про це він заявив у середу, 20 січня, відповідаючи на питання Rambler News Service про необхідність відновлення валютних інтервенцій Центробанку.

"Начебто все нормально. Які інтервенції? Треба менше дивитися на курси (валют)", - підкреслив він.

В ході торгів на Московській біржі 20 січня курс рубля впав 80,5 за долар, встановивши тим самим новий історичний антирекорд. Курс європейської валюти перевищив відмітку в 88 рублів. Рубль падає слідом за зниженням цін на нафту. Так, 18 січня ціна нафтової корзини ОПЕК опустилася до мінімуму за 13 років - 24,74 долара за барель.

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Центробанк скасував регулярні валютні інтервенції та коридор бівалютного кошика 10 листопада 2014 року. Таким чином регулятор фактично відпустив національну валюту у вільне плавання. Представники Центробанку неодноразово заявляли, що бачать своїм завданням регулювання рівня інфляції в країні при тому, що курс рубля буде формуватися на вільному ринку.