Україна не заборонятиме реалізацію заборонених російських товарів - торпред

Україна не заборонятиме реалізацію всередині країни товарів, які підпадають під ембарго, повідомила журналістам торговий представник Наталія Микольська в перерві засідання уряду в середу.

"Звертаю вашу увагу, що ми наклали заборону на імпорт (частини - УНІАН) товарів з Російської Федерації. Україна заборонить реалізацію товарів, які були ввезені на територію України. Ми не збираємося карати наших господарюючих суб'єктів, які вже ввезли продукцію, розплатилися та мають її реалізувати", - сказала вона.

За словами Микольська, в Україні були зафіксовані випадки продажу забороненої російської продукції під кодами товарів, які не ввозилися на територію країни і, відповідно, не потрапили під ембарго.

"Необхідно уважно стежити за кодами товарів, які купуються", - зазначила торговий представник.

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Як повідомляв УНІАН, Україна також не заборонятиме російський транзит через свою територію, оскільки це суперечить базовим принципам міжнародного торговельного законодавства.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. Слідом, 2 січня, Україна ввела "дзеркальні" торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період в 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.