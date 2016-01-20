Гонтарева поїхала на Всесвітній економічний форум у Давос

Як повідомляється на сайті НБУ, в рамках форуму Гонтарева візьме участь у ряді робочих зустрічей з іноземними колегами - керівниками центробанків і міжнародних партнерів України, включаючи Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції та розвитку.

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Раніше про свою участь у форумі повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько, яка крім відвідування заходів і зустрічей у рамках форуму планує провести ще більш як 15 робочих зустрічей з іноземними колегами-міністрами фінансів інших країн і керівництвом міжнародних фінансових організацій-партнерів України.

Довідка УНІАН. Всесвітній економічний форум засновано в 1971 професором Клаусом Швабом. Нинішня зустріч у рамках Форуму буде 46-ю. Офіційною темою нинішньої сесії Форуму є «Четверта промислова революція». Увагу учасників буде сконцентровано на перспективи інноваційного розвитку світової економіки.

У рамках Форуму збереться 2500 учасників з 99 країн світу, серед яких 40 очільників держав і урядів, представники великого бізнесу, державні й громадські діячі, вчені та відомі особистості світу мистецтва, музики і кінематографії. Серед питань, які розглядатимуться в рамках головної теми – «Приборкання четвертої промислової революції», проблеми безпеки, зміна клімату, ціни на енергоносії і сировинні товари, проблеми розвитку світової економіки в умовах формування нового світового порядку.