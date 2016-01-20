Яресько в Давосі обговорила умови отримання Україною третього траншу фіндопомоги ЄС

Міністр фінансів України Наталія Яресько в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) обговорила з єврокомісаром з економічних і фінансових питань П'єром Московісі умови отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Про це міністр написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Приємна зустріч з другом і партнером України, єврокомісаром з економічних і фінансових питань П'єром Московісі в Давосі. Ми обговорили важливі умови для отримання третього траншу в рамках макрофінансової допомоги ЄС Україні, а також яким чином ми будемо співпрацювати, щоб прискорити реформу адміністрування податків і на митниці», - написала Яресько.

Вона зазначила, що успіх на цьому поприщі, а також у рамках децентралізації і боротьби з корупцією – це основа для поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Читайте такожЯценюк анонсував зустріч Порошенка з головою МВФ Лагард у Давосі

Як повідомляв УНІАН, офіційна делегація України відбула для участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), де відбудеться низка зустрічей з міжнародними партнерами нашої країни, включаючи Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції та розвитку.