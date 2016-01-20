"Дочки" російських банків в Україні заробляють на падінні курсу гривні - експерт

Дочірні підприємства російських банків в Україні скуповують долари на українському ринку, що викликає подальше зростання курсу гривні до долара, заявив екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко під час брифінгу.

«Російські банки всі входять у пул «білих» банків, які допускаються в першу чергу і до ринку рефінансування, і до валютного ринку і скуповують долари. Коли вони купують долари, падає курс гривні, і на цьому вони заробляють. І перераховують зазвичай в материнські структури. За моїми розрахунками, це 100-150 млн дол.», - сказав він.

Таким чином, за словами експерта, Національному банку варто ввести обмеження, згідно з яким банки кожної окремо взятої іноземної держави зможуть займати частку не більше 8% в українській банківській системі, особливо, якщо мова йде про державні банки. Савченко підкреслив, що встановлювати ліміт на рівні понад 8% небезпечно, оскільки за умови одночасного вилучення більше 8% активів банківського обігу «банківська система зупиняється». У той же час він заявив, що виступає проти повної заборони присутності російських державних банків в Україні.

«Якщо мова йде про державні банки, то у нас тільки Росія має державні банки на території України. І тут можна поставити питання про перспективи заборони присутності державних банків інших країн на території України, особливо в умовах війни. Але я виступаю проти, тому що це просто призведе до зупинки української банківської системи», - сказав Савченко.

Згідно з оцінками експерта, частка російських банків в Україні на сьогоднішній день становить близько 18-20%.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,25 грн/дол. Таким чином, девальвація гривні з початку року досягла 5%.

НБУ в березні 2015 року ввів ряд жорстких обмежень на валютному ринку для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення обмежень та отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливалася в межах 21-23 грн/дол. до жовтня. Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. У кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з ніж з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.

Бюджет України на 2016 рік передбачає курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.