Російський рубль прискорив падіння: долар вперше в історії перевищив 81 рубль

На Московській біржі прискорилося падіння рубля. Курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 81 руб., досягнувши на максимумі позначки 81,07 руб., що на 2,509 руб. вище рівня закриття попередніх торгів, повідомляє РБК.

Курс євро на Московській біржі також зріс більш ніж на 2 руб. На піку вартість єдиної європейської валюти досягла позначки 88,487 руб., що на 2,767 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

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Обвал рубля відбувається на тлі невеликого зниження світових цін на нафту. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до $27,72, що на 3,6% нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Офіційний курс долара сьогодні вперше піднявся вище 79 руб. з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0314 руб.

Голова ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що курс рубля близький до фундаментально обґрунтованого.

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Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Всеросійському форумі підприємців, організованим організацією «ОПОРА Росії», підкреслив, що падіння курсу рубля відкриває для російських бізнесменів «додаткові можливості».