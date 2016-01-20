Роздрібна торгівля в Україні за рік впала майже на 21%
17:16, 20 січня 2016Фінанси
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Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) в 2015 році знизився на 20,7% порівняно з 2014 роком, до 1,02 трлн грн.
Найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях / millioner.kz
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики. Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 71,5% і 66,4%, до 7,9 млрд грн і 31,2 млрд грн, відповідно.
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Найменше скорочення роздрібного товарообігу спостерігалося в Київській (на 12,5%, до 52,1 млрд грн) і Кіровоградській (на 12,6%, до 21,7 млрд грн) областях. При цьому роздрібний товарообіг у Києві в 2015 році знизився на 14,6%, до 158,5 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.
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