Роздрібна торгівля в Україні за рік впала майже на 21%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики. Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 71,5% і 66,4%, до 7,9 млрд грн і 31,2 млрд грн, відповідно.

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Найменше скорочення роздрібного товарообігу спостерігалося в Київській (на 12,5%, до 52,1 млрд грн) і Кіровоградській (на 12,6%, до 21,7 млрд грн) областях. При цьому роздрібний товарообіг у Києві в 2015 році знизився на 14,6%, до 158,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.