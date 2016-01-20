Міжнародне енергетичне агентство: російська економіка може впасти на 10%

За поточних цін на нафту російська економіка може впасти на 10%. Таку думку під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі висловив голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол, передає Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«Якщо ціна на нафту залишиться на рівні $30 за барель в 2016 році, країни Близького Сходу втратять третину своїх ВВП, Росія втратить 10% ВВП», — заявив Бірол в Давосі.

Читайте такожРосійський рубль прискорив падіння: долар вперше в історії перевищив 81 рубль

Раніше Міжнародний валютый фонд (МВФ) знизив економічний прогноз по Росії на 2016 рік, прогнозуючи, що ВВП країни скоротиться на 1% замість 0,6%, очікуваних раніше.