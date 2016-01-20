Гривня зміцнилася ще на 10 копійок - 24,60 за долар

У середу, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 24,45/24,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 26,6650/26,8280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3010/0,3040 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 24,6610 грн/дол., на цей час було укладено 611 угод на суму 499,17 млн дол.