У Росії євро вперше з "чорного вівторка" 2014 року підскочив вище 89 рублів

У Росії курс євро станом на 18:43 досяг позначки в 89,301 руб. і таким чином зріс на 4,18% в порівнянні з рівнем попереднього закриття. Максимальне значення курсу — 89,424 руб.

Раніше курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 81 руб. Станом на 18:52 мск зріс на 4,08% в порівнянні з рівнем попереднього закриття і становив 81,769 руб. Максимальне значення курсу американської валюти в середу – 81,937 руб., пише РБК.

Офіційний курс долара з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0341 руб.

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Увечері ціна ф'ючерса на нафту марки Brent з поставкою в березні становила $27,64, впавши на 4,052%. Напередодні ціна Brent піднімалася вище позначки в $30.