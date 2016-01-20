У Росії євро вперше з "чорного вівторка" 2014 року підскочив вище 89 рублів
Курс євро під час торгів на Московській біржі перевищив 89 руб. Долар торгується вище позначки 81 руб. Європейська валюта коштує так дорого вперше з «чорного вівторка» 16 грудня 2014 року.
У Росії курс євро станом на 18:43 досяг позначки в 89,301 руб. і таким чином зріс на 4,18% в порівнянні з рівнем попереднього закриття. Максимальне значення курсу — 89,424 руб.
Раніше курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 81 руб. Станом на 18:52 мск зріс на 4,08% в порівнянні з рівнем попереднього закриття і становив 81,769 руб. Максимальне значення курсу американської валюти в середу – 81,937 руб., пише РБК.
Офіційний курс долара з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0341 руб.
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Увечері ціна ф'ючерса на нафту марки Brent з поставкою в березні становила $27,64, впавши на 4,052%. Напередодні ціна Brent піднімалася вище позначки в $30.