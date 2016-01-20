Яресько обговорила з Мінфіном США кроки для отримання третьої кредитної гарантії на $1 мільярд

Міністр фінансів України Наталія Яресько в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) обговорила наступні кроки для одержання нашою країною третьої кредитної гарантії США на 1 млрд дол. із заступником міністра фінансів США Натаном Шітсом.

«Мала приємність зустрітися із заступником міністра фінансів США Натаном Шітсом. Обговорили наступні кроки для розблокування третьої кредитної гарантії США на 1 млрд дол.», - написала вона в своєму Twitter.

Раніше Яресько повідомила, що в рамках заходів форуму в Давосі обговорила з єврокомісаром з економічних і фінансових питань П'єром Московісі умови отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Також міністр повідомила про проведену зустріч з керівництвом інвестиційної компанії Lazard, яка надавала нашій країні послуги радника під час проведення боргової операції з єврооблігаціями, під час якої співрозмовники обговорили питання розширення співпраці та залучення інвестицій в Україну.

Як повідомляв УНІАН, офіційна делегація України відбула для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), де відбудуться ряд зустрічей з міжнародними партнерами нашої країни, включаючи Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції та розвитку.

Україна і Євросоюз 22 травня 2015 року підписали Меморандум про отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд 800 млн євро, яка надходить трьома траншами. Перший транш отримано в 2015 році.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсягу 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату. Перший транш гарантій Україна одержала в червні поточного року і тут же випустила євробонди на цю суму. У 2014 році Україна також отримала 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США.