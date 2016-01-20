"Чорна середа" для російської валюти: долар вище 82, євро дорожче 90 рублів

У Росії долар оновив історичний мінімум, піднявшись вище 82 рублів, євро перевищив 90 рублів вперше з грудня 2014 року, повідомляє РІА Новини.

Курс долара розрахунками "завтра" до 20.34 мск зростав на 3,76 рубля — до 82,32 рубля, курс євро — на 4,17 рубля — до 89,89 рубля (вже піднімався до 90,1 рубля), випливає з даних Московської біржі.

Курс рубля протягом сесії середи торгувався у відчутному мінусі слідом за нафтою, яка оновила багаторічні мінімуми.

Негативна динаміка нафтових торгів пов'язана з поверненням іранської нафти на світовий ринок після зняття з Тегерана санкцій.

Учасники ринку очікують, що іранська сторона зможе протягом декількох тижнів збільшти поставки нафти на 500 тисяч барелів на добу.

Крім того, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у січневій доповіді у вівторок заявило, що не виключає подальшого зниження світових цін на нафту на тлі збереження в 2016 році перевищення пропозиції над попитом. Агентство очікує, що третій рік поспіль пропозиція буде перевищувати попит на один мільйон барелів у день.

На цьому тлі ціна сорту Brent впала в район 27,3 долара за барель – мінімуму з кінця 2003 року.

У результаті валюта РФ ввечері втрачала понад 4% проти долара і євро, які зросли в район 82,5 рубля і 90 рублів відповідно. Такого потужного одноденного ослаблення рубля не відзначалося вже кілька місяців. Обсяг торгів збільшився майже до 7 мільярдів доларів за контрактами з постачанням "завтра".

Ціна на нафту, номінована в рублях, при цьому коливається нижче 2,3 тисячі рублів за барель.