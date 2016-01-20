МВФ бачить користь для економіки Європи від припливу біженців

Безпрецедентний приплив біженців дасть європейській економіці значний стимул для зростання, йдеться в дослідженні МВФ, опублікованому на сайті організації, повідомляє РБК.

Згідно з базовим сценарієм, в 2017 році ВВП Євросоюзу збільшиться на 0,13% тільки за рахунок міграції.

Зокрема, ВВП Німеччини, яка минулого року прийняла близько 1 млн біженців, за прогнозом авторів доповіді, повинен зрости в 2017 році на 0,3%. Мігранти допоможуть економіці Швеції збільшитися на 0,4%, Австрії — на 0,5%, згідно з базовим сценарієм.

У дослідженні наголошується, що Євросоюз буде користуватися вигодами від забезпечення мігрантів робочими місцями, збільшуючи гнучкість ринку праці.

Як заявила Bloomberg одна з авторів доповіді Енріка Детраджаке, «негативний ефект від збільшення імміграції, швидше за все, буде короткостроковим і тимчасовим». Позитивний ефект, на її думку, повинен піти негайно завдяки збільшенню фінансування на вирішення проблеми біженців.

До 2020 року сукупний ВВП трьох країн, які є кінцевими пунктами міграції, зросте на 1,1% вище розрахункового за умови, що їх уряди зможуть успішно інтегрувати мігрантів на ринок праці.