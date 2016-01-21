Deutsche Bank збирається оголосити про втрати у 7,3 мільярди доларів - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

У банку кажуть, що такі втрати спричинили судові витрати, амортизація вартості активів і витрати на реструктуризацію.

У заяві Deutsche Bank також оголосив, що очікує втрат у четвертому кварталі минулого року на рівні 2,3 млрд доларів.

Очікується, що свої цифри за 2015 рік банк оголосить 28 січня.

Раніше німецький банк потрапив у низку великих скандалів.

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Так навесні минулого року американський і британський фінансові регулятори оштрафували банк на рекордну загальну суму у 2,5 млрд доларів за його роль у спробах маніпуляцій середньозваженою відсотковою ставкою кредитування на лондонському міжбанківському ринку (LIBOR).

Наприкінці травня 2015 року стало відомо, що Deutsche Bank також розпочав внутрішнє розслідування щодо свого російського представництва, співробітників якого запідозрили у відмиванні грошей.