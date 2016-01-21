Українці минулого року сплатили понад 9 мільярдів гривень військового збору

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

При цьому в грудні 2015 року до державного бюджету надійшло 1,1 млрд грн військового збору, що становить 138,5% виконання індикативного показника.

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Як повідомляв УНІАН, військовий збір запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи -нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

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Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.