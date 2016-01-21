Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2466.1043 (20 січня – 2484.4282)

100 EUR – 2689.7800 (20 січня – 2700.0766)

10 RUR – 3.1035 (20 січня – 3.1654)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,45/24,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,6650/26,8280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3010/0,3040 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,6610 грн/дол., до цього часу було укладено 611 угод на суму 499,17 млн дол.