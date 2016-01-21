У РФ відкликали ліцензію у Внешпромбанку, який обслуговував держкомпанії та чиновників

Центробанк РФ офіційно повідомив про відкликання ліцензії у Внешпромбанку. «Банк Росії інформує про прийняте рішення про відкликання з 21 січня 2016 року ліцензії на здійснення банківських операцій у кредитної організації ТОВ "Внешпромбанк"»,— йдеться в повідомленні регулятора.

Раніше «Комерсант» повідомляв, що в середу ввечері відбулося засідання комітету банківського нагляду, за підсумками якого було прийнято рішення про відкликання ліцензії у Внешпромбанку. Незважаючи на те, що фактично діяльність банку була припинена в середині грудня минулого року, ЦБ зволікав з фінальним рішенням через активність великих кредиторів банку.

Однак оцінка дірки в балансі у розмірі понад 200 млрд руб. шансів на санацію не залишила. За інформацією видання, регулятор оцінив діру в балансі Внешпромбанку майже у 240 млрд руб., що практично дорівнює його балансу.

Проблеми у Внешпромбанку почалися в середині грудня. Спочатку його клієнти зіткнулися з труднощами з отриманням внесків, банк був відключений від системи банківських електронних термінових платежів. 18 грудня ЦБ призначив у Внешпромбанк тимчасову адміністрацію на півроку, пояснивши це рішення різким зниженням власних коштів ВПБ і порушенням одного з нормативів ЦБ.

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Як пише РБК, у Внешпромбанку розміщував кошти Олімпійський комітет Росії, зокрема там були гроші, призначені на підготовку спортсменів до Олімпіади в Ріо. Крім того, в ВПБ зависли гроші дружини голови уряду Дмитра Козака Наталії. За інформацією Forbes, серед вкладників банку значаться також дружина голови Міноборони Сергія Шойгу Ірина, зять голови «Транснефти» Миколи Токарєва Андрій Болотов, а також члени сім'ї голови Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова.

Як писали «Ведомости», в банку фантастична концентрація впливових клієнтів. Кошти в ВПБ розміщували держкомпанії і держструктури – «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олімпійський комітет Росії (ОКР), структури Російської православної церкви (РПЦ). На 1 листопада «Роснефть» тримала в банку близько 10 млрд руб., «Роснефтегаз» – 6 млрд. В «Транснефти», за словами її представника, залишилося в ВПБ 9 млрд руб.

Активи Внешпромбанка на 1 грудня становили 275 млрд руб., згідно з даними звітності. Компаніям і громадянам банк винен 213 млрд руб., ще 51 млрд руб. він заборгував інших банків і за облігаціями