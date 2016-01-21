Російський рубль досяг нового історичного мінімуму – впав нижче 83 за долар

Курс долара на Московській біржі вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 83 руб., піднявшись на максимумі до 83,448 руб., що на 2,048 руб. вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Курс євро також зріс більш ніж на 2 руб. На максимумі вартість єдиної європейської валюти піднялася до 91,248 руб., що на 2,602 руб. вище рівня закриття попередніх торгів, пише РБК.

Обвал рубля відбувається на тлі зниження світових цін на нафту. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до $27,64.

Офіційний курс долара з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0314 руб.

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Напередодні, коли курс долара вперше піднявся вище 82 руб., глава ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що курс рубля близький до фундаментально обґрунтованого.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Всеросійському форумі підприємців підкреслив, що падіння курсу рубля відкриває для російських бізнесменів «додаткові можливості».