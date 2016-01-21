Ситуація близька до панічної: російська валюта за півгодини впала більш ніж на 3 рублі

Курс долара на Московській біржі вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 84 руб., піднявшись на максимумі до 84,81 руб., що на 3,41 руб. або 4,19% вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Курс євро за перші півгодини торгів також зріс більш ніж на 3 руб. На максимумі вартість єдиної європейської валюти піднялася до 92,555 руб., що на 3,909 руб. або 4,4% вище рівня закриття попередніх торгів. Втім, до історичного максимуму курс євро поки не дістався — 16 грудня 2014 року вартість єдиної європейської валюти піднімався до 100,74 руб., пише РБК.

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Трейдер «Открытия» Сергій Фішгойт пов'язує різке падіння рубля з вчорашньою заявою голови ЦБ Ельвіри Набіулліної, яка, в той момент, коли долар подорожчав до 82 руб., заявила, що курс рубля близький до фундаментального значення.

«Гравці розцінили слова Набіулліної як те, що регулятор не буде втручатися і проводити інтеревенції», - упевнений Фішгойт. За словами трейдера, ситуація на ринку близька до панічної, всі скуповують валюту, а експортери намагаються притримати долари і євро. «Не здивуюся, якщо скоро населення побіжить в обмінники як минулого року»,- попередив Фішгойт.

Керівник трейдингу на валютному ринку ФГ БКС Олександр Мюльбергер зазначає, що хтось із великих гравців другий день цілеспрямовано скуповує на ринку валюту. За його словами, мова йде про великих учасників, оскільки виставляються значні лоти на купівлю валюти.

«У всіх стан близький до панічного. Ринки падають, нафта тримається нижче $28», - коментує головний експерт центру економічного прогнозування Газпромбанку Єгор Сусін. За його словами, реакція гравців була очікувана, оскільки рубль залишався на початку року переоцінений щодо вартості бареля.

«Зараз ми бачимо, що рубль відкочується до справедливої ціни. Думаю, що в першому кварталі це не останнє різке коливання національної валюти», - вважає Сусін.

Обвал рубля відбувається на тлі зниження світових цін на нафту. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 року опускалася до $27,54.

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Офіційний курс долара з 21 січня 2016 року встановлений ЦБ РФ на рівні 79,4614 руб., офіційний курс євро — 87,0314 руб.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Всеросійському форумі підприємців з оптимізмом заявив, що падіння курсу рубля відкриває для російських бізнесменів «додаткові можливості».