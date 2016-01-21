СБ: призупинення реформ в Україні зруйнує крихку фінансову стабільність
«Досягнута в 2015 році стабілізація вкрай хитка і крихка. Якщо не продовжувати реформи, ця тенденція буде дуже скоро втрачена», - сказав голова представництва Світового банку в Україні.
Призупинення реформ в Україні є одним з найбільш значних ризиків для економіки України, оскільки вона зруйнує крихку фінансову стабільність, досягнуту у другій половині 2015 року.
Про це сказав голова представництва Світового банку в Україні Чімяо Фан під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації.
«Досягнута у 2015 році стабілізація вкрай хитка і крихка. Якщо не продовжувати реформи, ця тенденція буде дуже швидко втрачена. Призупинення реформ несе дуже великий ризик для України», - сказав Фан.
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Раніше виконавчий директор Світового банку Френк Хеемскерк під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком зазначав, що Світовий банк готовий наростити портфель інфраструктурних та інших системних проектів в Україні за умови проведення економічних перетворень в країні.
На поточний момент обсяг проектів, що фінансуються за рахунок коштів Світового банку в Україні, становить 1,56 млрд дол.