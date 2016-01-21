Україна в 2015 році залучила $3 мільярди інвестицій - Абромавичус

Україна в 2015 році залучила 3 млрд дол. інвестицій, незважаючи на складну військову ситуацію на сході країни.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на офіційній сторінці відомства в Twitter із посиланням на слова міністра Айвараса Абромавичуса.

“Незважаючи на всю критичність ситуації, в Україну прийшло 3 млрд дол. інвестицій у 2015 р. Це під час агресії на сході", - сказав глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2015 року становив 43,949 млрд дол., що на 1,807 млрд дол., або на 3,95%, що нижче показника на початок року на рівні 45,756 млрд дол. При цьому в Держстаті зниження сукупного обсягу інвестицій пояснюють переоцінкою іноземного капіталу в зв'язку з девальвацією гривні.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2016 році планує залучити 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій за рахунок великих іноземних інвесторів.