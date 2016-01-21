Гривня може впасти до 30 за долар і зміцнитися в середньому до 27 – експерти

Курс гривні щодо долара може досягти 30 грн за долар в найближчі тижні, однак на тлі відновлення співпраці з ключовими кредиторами та отримання кредитних траншів ситуація покращиться, і гривня зміцниться у середньому до 27 грн за долар. Таку думку висловили підприємці - члени Європейської Бізнес Асоціації під час спільної зустрічі організації.

Зокрема, голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, відповідаючи на запитання про очікуваний курс, відповів: «30 (грн за долар - УНІАН). Але багато що залежатиме від відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, з макрофінансовими організаціями. Якщо ми отримаємо кредитні транші, ситуація буде більш керованою».

У свою чергу, представник Nestle Ukraine Ансгар Борнеманн підкреслив, що, за їхніми прогнозами, середній курс гривні по року становитиме порядку 27 грн за долар. «Ми очікуємо в середньому по року 27 грн», - сказав Борнеманн.

Представник Raiffaisen Bank Aval Володимир Лавренчук підкреслив, що на поточний момент немає причин для радикальної девальвації гривні. «Насправді у 2016 році немає істотних факторів для різкої і радикальної девальвації. Але не можна виключати ніяких сценаріїв», - зазначив банкір. Він висловив думку, що банківський сектор к 2016 оду спрацює стабільно, і закликав громадян зберігати заощадження к гривні і не виводити депозити з банків.

Як повідомляв УНІАН, бюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит бюджету на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на рівні 12%, інфляцію к 12%, курс гривні на рівні 24,1 грн за долар.

Голова НБУ Валерія Гонтарева наприкінці грудня 2015 року заявляла, що прогноз курсу гривні на 2016 рік, закладений у державний бюджет, є реалістичним, тим не менше, існують ризики, які можуть перешкодити його реалізації, серед яких виділила ризики погіршення зовнішньої кон'юнктури світових ринків, особливо продовження зниження цін на сталь і зернові, і розпочатий ФРС США цикл підвищення ставок, що створює тиск на валюти країн, що розвиваються.