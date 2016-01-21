МВФ оголосив конкурс на посаду директора - повноваження Лагард закінчуються в липні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду оголосив конкурс на посаду директора-розпорядника Фонду, оскільки повноваження чинної глави організації Крістін Лагард закінчуються 5 липня 2016 року. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Як зазначається, претенденти повинні відповідати певному набору критеріїв, що включають досвід роботи на провідних посадах у сфері формування й просування економічної політики, мати рекомендації членів Ради директорів. Шорт-лист кандидатів буде сформований конфіденційно, до нього ввійдуть три кандидати, які найбільш повно відповідають вимогам. Цей шорт-лист буде оприлюднено. Остаточне рішення про переможця конкурсного відбору буде ухвалено в ході дискусії та особистих співбесід у Вашингтоні, в штаб-квартирі Фонду.

«Рада розраховує закінчити прийом заявок від кандидатів на початку березня», - повідомили у Фонді.

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Крістін Лагард обійняла посаду директора-розпорядника МВФ у липні 2011 року. До свого призначення вона обіймала посаду міністра економіки та фінансів Франції. В рамках її каденції в МВФ були прийняті відразу кілька важливих для Фонду рішень, у тому числі лібералізація політики фінансування країн, що мають проблеми з невиплаченими боргами, визнаними офіційними.