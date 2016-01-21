У Путіна відмовились використовувати щодо курсу рубля слово "обвал"

Прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков на питання журналістів про "обвал рубля" заявив, що те, що відбувається з російською валютою так називати не варто, і розповів про плани президента провести наради на цю тему.

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"Я не вживав би слово "обвал". Курс дійсно змінюється, курс волатильний, але це далеко не обвал", — цитує Пєскова "РБК".

Він стверджує, що Центральний банк РФ досить уважно стежить за ситуацією і аналізує її.

"В даному випадку немає підстав вважати, що у Центрального банку відсутні сценарії, які покликані уникнути дійсно обвальних явищ", — запевнив Пєсков.

У Росії курси долара і євро стрімко ростуть. За словами експертів, ситуація близька до панічної.

Курс долара на Московській біржівперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 84 руб., піднявшись на максимумі до 84,81 руб., що на 3,41 руб. або 4,19% вище рівня закриття вчорашніх торгів.