Російський рубль наполегливо копає дно: намацав 85 за долар

У Росії курси долара і євро у зв'язку з ситуацією на нафтовому ринку продовжують оновлювати свої максимальні значення за більш ніж річний період.

Долар вже побив історичний рекорд у 85 рублів, євро подолав черговий максимум з грудня 2014 року в 93 рублі, повідомляє РИА Новости.

Курс долара розрахунками "завтра" на 12.08 мск зростав на 4,39 рубля — до 85,79 рубля, курс євро — на 4,8 рубля, до 93,45 рубля, виходить з даних Московської біржі.

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Раніше під час торгів четверга курс долара вже підскакував до 85,999 рубля, курс євро — до 93,7 рубля.

Березневий ф'ючерс на нафту марки Brent дешевшає на 1,88% — до 27,36 долара за барель.