Світовий банк підтвердив прогноз зростання економіки України на 1%

Світовий банк підтверджує прогноз зростання економіки України у 2016 році на 1%, однак це оптимістичний сценарій, сказав голова представництва Світового банку в Україні Чімяо Фан у ході зустрічі Європейської Бізнес Асоціації.

«Зростання економіки становитиме 1%. Але цифри не мають суттєвого значення. У будь-якому випадку, вони будуть невеликими. Що важливо - продовжувати реформи та відновити економіку, відновити зростання», - сказав Фан.

Раніше він підкреслив, що призупинення реформ в Україні є одним із найбільш значних ризиків для економіки України, оскільки це зруйнує тендітну фінансову стабільність, досягнуту в другій половині 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, прогноз Світового банку є менш оптимістичним прогнозу уряду України. За оцінками Кабінету міністрів зростання економіки України в 2016 році становитиме не менше 2%. При цьому консенсус-прогноз, підготовлений Мінекономрозвитку шляхом опитування експертів, говорить про те, що зростання може становити навіть 2,9% за оптимістичним сценарієм.

Водночас Світовий банк очікує, що 2% економічного зростання в Україні можливе не раніше 2017 року.