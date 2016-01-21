Гривня зміцнилася ще на 5 копійок

У четвер, 21 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 24,43/24,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,6060/26,7370 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2880/0,2900 грн/рубль.

Читайте такожГривня може впасти до 30 за долар і зміцнитися в середньому до 27 – експерти

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 24,4787 грн/дол., на цю годину укладено 143 угоди на суму 49,6 млн дол.