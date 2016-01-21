Яценюк знову згадав про $1,5 мільярда режиму Януковича: вимагає від силовиків завершити справу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає завершити справу про конфіскацію 1,5 мільярда доларів режиму екс-президента Віктора Януковича.

Про це він заявив на нараді з антикорупційних розслідувань за участю керівництва силових відомств у четвер, 21 січня, повідомляє прес-служба КМУ.

Яценюк підкреслив необхідність довести до кінця справу щодо коштів, які були виведені колишнім режимом і видавалися під державні гарантії.

"Зокрема, було порушено низку кримінальних проваджень з Державної продовольчої зернової компанії України. Наше спільне завдання - довести цю справу до кінця і притягнути винних осіб до відповідальності", - підкреслив Яценюк.

За його словами, він особисто та уряд зверталися до правоохоронних органів та прокуратури щодо необхідності завершення справи про конфіскацію цих активів, заарештованих за рішенням Держфінмоніторингу та за судовим рішенням.

Ці кошти, зазначив Яценюк, зараз знаходяться в Україні та розміщені в державних цінних паперах.

"Мова йде про майже 40 мільярдів гривень, які можна направити до державного бюджету, збільшити соціальні стандарти, збільшити пенсії та зарплати. І нам необхідно спільно поставити ключове завдання – це доведення до суду і конфіскація 1,5 мільярда доларів, які вже заарештовані", - підкреслив він.

Яценюк запевнив, що "уряд і Держфінмоніторинг повністю відкриті для надання будь-якої додаткової інформації, щоб протягом 2016 року ці кошти були конфісковані".

Крім того, прем'єр додав, що відповідний обсяг коштів в 1,5 мільярда доларів вже фактично є частиною Закону України про державний бюджет.

"Тобто, це кошти, які йдуть від конфіскату безпосередньо до доходів державного бюджету", - підкреслив Яценюк.

Читайте такожМВС арештувало 2,6 мільярда гривень на рахунках банку Олександра ЯнуковичаВ прес-службі повідомили, що в нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, керівництво Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції, Державної фіскальної служби, Держслужба фінмоніторингу, Державної аудиторської служби.