Яресько про "борг Януковича": Україна не змінить умов реструктуризації, але готова до іншого формату

Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу обсягом 3 млрд дол., виданого режиму Януковича в 2013 році, який визнаний офіційним боргом уряду і потрапив під мораторій на виплату в грудні 2015 року. Однак формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року, повідомляє Reuters із посиланням на міністра фінансів України Наталію Яресько.

За даними агентства, Мінфін України наполягає на тому, щоб економічний ефект від можливої реструктуризації був таким же, яким був ефект від реструктуризації приватних боргів.

«Не буде кращих умов. Це не означає, що вони повинні бути ідентичні борговій операції (з приватним боргом - УНІАН), але економічний ефект повинен бути однаковим, - цитує Яресько Reuters. - Шкода, що ми не зможемо зустрітися з російською делегацією в Давосі, але я оптиміст. У нас хороший досвід пошуку компромісу... і це кращий шлях для всіх нас».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, згідно з чинним законодавством і раніше взятими на себе зобов'язаннями щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Борг у 3 млрд дол. було визнано офіційним боргом спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня поточного року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол. Рішення уряду було обумовлено тим, що Росія відмовилася реструктуризувати цей борг.

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Разом із тим, 13 січня цього року Міністерство фінансів України домовилося зі Сбербанком Росії про принципи реструктуризації кредитів «Укравтодору» й державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля», які були гарантовані державою.