Мінфін може переглянути прогнози зростання економіки на 2016 рік

Міністерство фінансів України може переглянути раніше озвучені прогнози зростання економіки України в 2016 році, повідомляє Reuters з посиланням на міністра фінансів України Наталія Яресько.

Як підкреслює агентство, відповідаючи на питання, наскільки реалістичним виглядає прогноз зростання в 2% ВВП, Яресько сказала: "Це наші минулорічні оцінки. Зараз ми переглядаємо оцінки. Але я сказала б, що наразі очікуємо зростання в районі 2%".

Читайте такожДержстат погіршив показник падіння ВВП УкраїниЯк повідомляв УНІАН, прогноз зростання економіки України на 2% у 2016 році також видав нашій країні ключовий кредитор - Міжнародний валютний фонд. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що в 2016 році зростання не зможе перевищити 1%.

При цьому консенсус-прогноз, підготовлений Мінекономрозвитку шляхом опитування експертів, говорить про те, що зростання може скласти 2,9% за оптимістичним сценарієм.