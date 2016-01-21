У Росії офіційні курси долара і євро зросли відразу більш ніж на 4 рублі

Банк Росії встановив на 22 січня офіційний курс долара на рівні 83,5913 руб., що на 4 руб. 12,99 копійки вище за попередній показник. Офіційний курс євро підвищився на 4 руб. 14,73 копійки до 91,1814 руб., пише ТАСС.

Вартість бівалютного кашика (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 4 руб. 13,77 копійки до 87,0068 руб.

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Нагадаємо, російський рубль сьогодні продовжив стрімке падіння. Тільки за перші півгодини торгів російська валюта впала більш ніж на 3 рублі.

На середину дня долар вже побив черговий історичний рекорд у 85 рублів, євро подолав черговий максимум з грудня 2014 року в 93 рублі.