Британський банк Barclays закриває інвестбізнес в Росії та Австралії

Один із найбільших у Великобританії і в світі фінансових конгломератів банк Barclays закриває інвестбізнес в Австралії і Росії, а також в азіатських країнах, таких як Індонезія і Таїланд, в рамках перегляду міжнародної діяльності, повідомив банк у внутрішньому документі, направленому персоналу в четвер, повідомляє Рейтер.

Кредитор, що базується в Лондоні, також скоротить охоплення ринків в Бразилії, а також продаж акцій та бізнес-послуг на ринку цінних паперів у Центральній Європі, на Близькому Сході і в Північній Африці в рамках одного з найбільш радикальних скорочень операцій серед усіх банків за останній час.

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Нагадаємо, Рейтер 5 січня повідомив, що Barclays залишає Південну Корею і Тайвань.

З документа, що опинився в розпорядженні Рейтер, також випливає, що Barclays розглядає глобальний вихід з бізнесу дорогоцінних металів.