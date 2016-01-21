На полях Давосу Порошенко обговорив з Лагард фінансову допомогу Україні

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Tвіттері". "Дуже продуктивна розмова: Лагард сподівається на позитивний висновок МВФ", - наголосив Цеголко.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ 11 березня 2015 року схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсягу $5 млрд Україна отримала 13 березня, другий на $1,7 млрд – 4 серпня.

Другий перегляд програми відбувався у два етапи. Місія МВФ працювала у Києві у вересні та 2 жовтня призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори відновилися.

За підсумками роботи останньої місії МВФ відзначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ.