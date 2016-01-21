Порошенко розповів, коли Україна розраховує отримати третій транш кредиту від МВФ

Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg.

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«Розраховуємо отримати кошти в лютому», - сказав президент. При цьому він наголосив, що приїзд чергової місії МВФ до України не очікується і жодних спеціальних умов для одержання грошей фонду не висуває.

«Ми повинні фіналізувати меморандум (про співробітництво - УНІАН)», - зазначив Петро Порошенко.