Порошенко розповів, коли Україна розраховує отримати третій транш кредиту від МВФ
17:33, 21 січня 2016Фінанси
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Україна розраховує отримати третій транш кредиту за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом уже в лютому.
Порошенко розповів, коли розраховує отримати транш МВФ / Фото УНІАН
Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg.
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«Розраховуємо отримати кошти в лютому», - сказав президент. При цьому він наголосив, що приїзд чергової місії МВФ до України не очікується і жодних спеціальних умов для одержання грошей фонду не висуває.
«Ми повинні фіналізувати меморандум (про співробітництво - УНІАН)», - зазначив Петро Порошенко.
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