Засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться найближчим часом – Лагард

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу в рамках програми EFF відбудеться найближчим часом, сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Ми з президентом Порошенко провели вельми продуктивну дискусію з економічних питань, у тому числі глобального характеру та України. Ми обговорили реформи і бюджет на 2016 рік. Ми обговорили новий меморандум, над якими працюють наші команди. Якщо вони закінчать роботу, на що я дуже розраховую, то ми матимемо можливість якомога швидше провести засідання Ради директорів щодо другого перегляду програми (EFF - УНІАН)", - сказала Лагард.

Читайте такожНа полях Давосу Порошенко обговорив з Лагард фінансову допомогу УкраїніЯк повідомляв УНІАН, раніше директор-розпорядник МВФ висловила надію на позитивне рішення Ради директорів МВФ про відновлення програми співробітництва з Україною і надання нашій країні третього кредитного траншу за програмою EFF, яку було схвалено в березні минулого року.

Читайте такожПорошенко розповів, коли Україна розраховує отримати третій транш кредиту від МВФУкраїна та МВФ в березні 2015 року погодили і прийняли програму співпраці з використанням механізму розширеного фінансування EFF об'ємом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки. Україна в березні та серпні 2015 року отримала два транші за програмою загальним обсягом 6,7 мільярда доларів. Другий перегляд програми мав відбутися восени 2015 року. Місія фонду приїжджала до Києва двічі, однак причиною відстрочки рішень по Україні стала відсутність бюджету на 2016 рік та про внесення змін в податкове законодавство. Податкові зміни були одним із структурних маяків програми реформ. Після прийняття бюджету і змін у Податковий кодекс Україна поновила контакти з МВФ.