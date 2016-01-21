Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,52 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2452,1735 (21 січня – 2466,1043)

100 EUR – 2671,1526 (21 січня – 2689,7800)

10 RUR – 3,0860 (21 січня – 3,1035)

Читайте також"Дочки" російських банків в Україні заробляють на падінні курсу гривні - експерт Як повідомляв УНІАН, 21 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,65/24,80 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,7150/26,8800 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,2920/0,2940 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,5217 гривні/долар, до цього часу було укладено 514 угод на суму 274,09 мільйона доларів.