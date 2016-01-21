Гонтарєва очікує на розгляд українського питання в МВФ уже найближчим часом

Про це йдеться в заяві голови Нацбанку за підсумками зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає прес-служба НБУ.

«У нас була дуже конструктивна зустріч із Крістін Лагард. Найближчими днями ми фіналізуємо технічні питання з місією МВФ, і вже найближчим часом можна розраховувати на те, що наша програма буде винесена на Раду директорів фонду», – сказала Гонтарева.

Вона підкреслила, що продовження співробітництва з МВФ – це стратегічне завдання як для забезпечення фінансової стабільності в країні, так і для проведення комплексних структурних реформ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Лагард зазначила, що засідання Ради директорів МВФ щодо України може відбутися найближчим часом. У свою чергу президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна очікує отримання грошей вже в лютому.

Отримання коштів дуже важливо для України, оскільки вони є запорукою отримання додаткової фінансової допомоги по лінії Світового банку, програми допомоги ЄС, а також уряду США. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що отримання траншу, обсяг якого може становити близько 1,7 млрд дол., дозволить Україні отримати додаткові кошти з інших джерел ще на 2,3 млрд дол.