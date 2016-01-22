Третій транш кредиту від МВФ дозволить Україні наростити резерви НБУ і стабілізувати валютний курс - Яресько

Як повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України, про це сказала очільниця міністерства Наталія Яресько за підсумками зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

«Ми обговорили фінальний текст оновленого Меморандуму про співпрацю України і МВФ і наступні кроки у нашій програмі реформ. Після фінального узгодження тексту очікуємо на успішний його розгляд на засіданні Ради директорів МВФ і виділення Україні третього траншу кредиту. Це повинно збільшити резерви Національного банку і забезпечити кращу стабільність банківського сектора і курсу валюти», - цитує Яресько прес-служба Мінфіну.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Лагард відзначала, що засідання Ради директорів МВФ з Україною може відбудуться найближчим часом. У свою чергу президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна очікує на отримання грошей вже у лютому.

Отримання коштів дуже важливо для України, оскільки вони є запорукою отримання додаткової фінансової допомоги по лінії Світового банку, програми допомоги ЄС, а також уряду США. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що отримання траншу, обсяг якого може становити близько 1,7 млрд дол., дозволить Україні отримати додаткові кошти з інших джерел ще на 2,3 млрд дол.

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Золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, у 2015 році зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., і на 1 січня 2016 року становили 13,3 млрд дол.