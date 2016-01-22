Порошенко: Україна цього року розраховує на $7 мільярдів від МВФ
01:48, 22 січня 2016Фінанси
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Україна розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить уряду 7 мільярдів доларів цього року.
REUTERS
Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу CNN в четвер ввечері, повідомляється на сторінці АП в Twitter.
President @poroshenko tells @richardquest Ukraine expects $7bn from #IMF this year #Davos#wef
— The Bankova (@TheBankova) January 21, 2016
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Як повідомляв УНІАН, за словами президента, Україна розраховує отримати третій транш кредиту за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом уже в лютому.
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