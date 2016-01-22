Порошенко: Україна цього року розраховує на $7 мільярдів від МВФ

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу CNN в четвер ввечері, повідомляється на сторінці АП в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, за словами президента, Україна розраховує отримати третій транш кредиту за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом уже в лютому.