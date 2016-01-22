Сорос: У Росії резервів - "на кілька років"

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, пише Газета.ру.

«Росія знаходиться в дуже слабкій позиції. Але у них достатньо резервів. Їх вистачить на кілька років», — сказав він.

За його словами, найбільш складним роком для країни буде 2017, так як саме до цього моменту «стільки всього (резервів. — ред.) стане зовсім мало».

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Сорос зазначив, що за сьогоднішньої економічної ситуації необхідно «урізати» російський бюджет, що нашкодить «суспільному договору», через який, за його словами, Путін популярний у населення. Він пояснив, що «суспільним договором» у Росії є «фінансова стабільність з поступовим зростанням добробуту».

Тим не менш, фінансист також відзначив зусилля Путіна і фінансових фахівців Росії, які працюють в поточній ситуації з метою мінімізувати негативні наслідки для країни.

Раніше повідомлялося, що дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками 2015 року склав 2,05 трлн руб.