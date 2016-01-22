Екс-міністр фінансів пояснив, чим викликаний черговий виток девальвації гривні

Таку думку висловив народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку депутата, інструменти Національного банку не допомогли стерилізувати весь обсяг випуску в обіг коштів, проведений головними розпорядниками бюджету в грудні.

«В умовах так і не стабілізованого валютного ринку надлишкова ліквідність тисне на обмінний курс. Першочерговим завданням є взяття під контроль попиту на валюту, стерилізація «зайвих» грошей, які тиснуть на гривню», - вважає Пинзеник.

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Як повідомляв УНІАН, після стабільного перебування в коридорі 21-23 грн/дол., котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол.

Національний банк України пояснив черговий виток девальвації великою кількістю святкових днів у січні та розбіжністю вихідних і робочих днів в Україні й США, що призводить до дисбалансу попиту та пропозиції валюти на міжбанківському ринку.

Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку, під час яких лише за останній тиждень продав 98,7 млн дол. США.

У четвер, 21 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,65/24,80 грн/дол. Середньозважений курс за даними НБУ на 17:00 встановився на рівні 24,5217 грн/дол.