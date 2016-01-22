Російський рубль зміцнюється на тлі стрибка нафти

Долар досяг позначки 79,81 рубля через п'ять хвилин після початку біржової торгівлі, тоді як у четвер торги завершилися на позначці 82,63, а також був досягнутий абсолютний максимум валюти США - 85,999, пише Рейтер.

До 10.15 МСК валюта США розрахунками "завтра" торгувалася поблизу 80,08 рубля, на 3,1 відсотка нижче закриття попередньої сесії.

Євро до цього часу оцінювався в 86,60 рубля, на 3,8 відсотка нижче за попереднє закриття. Раніше був досягнутий рівень 86,47, тоді як напередодні єдина валюта відзначилася на 13-місячному мінімумі 97,70 рубля

Барель нафти Brent коштує $30,83, на 5,4 відсотка вище рівнів закриття четверга, за підсумками якого ця марка зросла майже на п'ять відсотків.

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Ціни на нафту зростають, оскільки трейдери вирішили закрити частину коротких позицій після похолодання в США і Європі. Але в той же час, фундаментальних причин для зростання цін немає, оскільки пропозиція нафти на світовому ринку, як і раніше, перевищує попит більш ніж на 1 мільйон барелів на добу.