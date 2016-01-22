Голова МВФ Лагард може залишитися на цій посаді на другий термін - ЗМІ

Про це пише The Wall Street Journal. Така ймовірність існує, оскільки кандидатуру Крістін Лагард підтримують провідні фінансові відомства Європи і світу.

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Раніше у МВФ заявили про початок процес відбору кандидатів на посаду директора-розпорядника і плани вийти на шорт-лист кандидатів вже до початку березня. При цьому сама Крістін Лагард також заявляла про бажання поборотися за новий п'ятирічний термін на посаді глави МВФ.

«Популярність Лагард серед провідних членів МВФ, а також країн з економікою, що розвивається, поряд із озвученим бажанням залишитися на посаді на другий термін, фактично робить процес пошуку інших кандидатів безглуздим і завершеним», - пише видання.

За даними видання, міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн вже номінував Крістін Лагард на другий термін. Слідом за ним пропозицію підтримали міністри фінансів Німеччини і Франції, Китаю і Мексики. «Все це дає зрозуміти, що Лагард навряд чи зустріне якийсь опір, - відзначає видання. - Більш того, глави фінансових відомств зазначають, якщо Лагард залишиться на посаді директора-розпорядника МВФ, вона зможе зробити роботу Фонду більш гнучкою і такою, що відповідає потребам 188 членів».

Підтримку Крістін Лагард висловив і міністр фінансів США Джейкоб Лью. «Я дуже тісно працюю з Крістін Лагард. І відчуваю глибоку повагу до неї. Вона виконала колосальну роботу, дуже сподіваюся працювати з нею й далі», - цитує Джейкоба Лью видання.

Як повідомляв УНІАН, Крістін Лагард обійняла посаду директора-розпорядника МВФ у липні 2011 року. До свого призначення вона обіймала посаду міністра економіки і фінансів Франції. В рамках її каденції в МВФ було прийнято відразу кілька важливих для Фонду рішень, зокрема лібералізація політики фінансування країн, що мають проблеми з невиплаченими боргами, визнаними офіційними.