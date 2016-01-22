Кудрін: черговий обвал нафти створив нову реальність - пік кризи для РФ ще попереду

Пік кризи російської економіки ще не пройдено, вважає колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін.

"Ні помічники президента, ні я не думали, що буде новий такий великий обвал цін на нафту - це створило нову реальність. Тому пік кризи ще попереду", – сказав Кудрін на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, у зв'язку з цим 2016 рік "несе ризики", і ВВП Росії цього року досягне ще менших значень. Наступний, 2017 рік, на думку Кудріна, стане роком або нульового, або позитивного зростання.

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Російська влада раніше неодноразово заявляла, що економіка країни досягла "дна" і скоро почне відновлюватися.

Олексій Кудрін також очікує, що вже в 2016-1017 році міжнародні санкції, введені щодо Росії через анексію Криму і збройний конфлікт на Донбасі, будуть слабшати.

У п'ятницю голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що залежність російської економіки від цін на нафту останнім часом скорочується.

При цьому на тлі різкого падіння цін на нафту в четвер рубль обвалився щодо долара і євро. Однак після того, як у п'ятницю нафта знову почала дорожчати, рубль трохи відіграв втрачені позиції.