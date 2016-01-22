Гривня опустилася на міжбанку до 24,90 за долар
13:31, 22 січня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,8310/26,9910 грн/євро.
REUTERS
У п'ятницю, 22 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,75/24,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 26,8310/26,9910 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3090/0,3110 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 24,8325 грн/дол., на цей час укладено 132 угоди на суму 46,53 млн дол.
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